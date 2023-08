Madeira aprova louvor a Cristiano Ronaldo pela conquista da Taça dos Campeões Árabes 2023

O Conselho do Governo, reunido hoje em plenário, aprovou, entre outras resoluções, vários votos de louvor a atletas madeirenses. De destacar o voto a "Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, do Al-Nassr Football Club, por conquistar a Taça dos Campeões Árabes 2023, no escalão de seniores masculinos, na modalidade de futebol".

O executivo madeirense, à semelhança da Câmara Municipal do Funchal, decidiu louvar publicamente "a atleta madeirense Susana Margarida Abreu de Sousa Santa Clara Gomes, do Clube Naval do Funchal, por conquistar uma medalha de ouro, nos 100m mariposa e uma de prata, nos 50m mariposa, no Campeonato do Mundo de Masters, no escalão 45-49 anos, na modalidade de natação".

Foi ainda aprovado um voto de louvor "ao atleta madeirense Tiago José Ferreira Berenguer do Club Sports da Madeira, por conquistar a medalha de prata, ao serviço da Seleção Nacional de Badminton, no Campeonato da Europa de Sub-17, na variante de singulares homens.