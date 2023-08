Fóssil no Brasil mostra que dinossauros também tiveram precursores bípedes

Um fóssil de réptil de 230 milhões de anos encontrado no sul do Brasil prova que os dinossauros também tiveram precursores bípedes, segundo um estudo científico hoje divulgado.

O 'Venetoraptor gassenae' era um pequeno réptil bípede com cerca de um metro de comprimento e que pesava entre quatro e oito quilogramas, e foi um precursor tanto dos dinossauros como dos pterossauros, os primeiros répteis voadores.

A pesquisa, cujos resultados foram publicados na revista científica Nature, foi liderada por paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e envolveu pesquisadores de várias instituições do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos.

A nova espécie surpreendeu os pesquisadores porque revela que a diversidade morfológica de dinossauros e pterossauros começou a florescer muito antes do que se pensava, segundo o texto publicado na Nature.

Um dos pormenores que chamou a atenção dos investigadores são as garras longas, afiadas e em forma de foice dos membros anteriores do Venetoraptor, que mostram "fortemente" que os precursores dos dinossauros não eram necessariamente quadrúpedes.

Outro aspeto único do Venetoraptor é o seu crânio com um bico afiado, semelhante ao de uma ave de rapina, que é anterior ao dos dinossauros que viveram 80 milhões de anos mais tarde.

O fóssil do Venetoraptor foi descoberto em 2022 no município de São João do Polêsine, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, pelo paleontólogo da UFSM Rodrigo Temp Müller.

A UFSM explica em comunicado que as origens dos dinossauros ainda são pouco conhecidas devido à escassez de fósseis dos seus precursores, muitas vezes incompletos, fragmentados e mal preservados.

Por isso, a descoberta de um réptil com uma morfologia tão invulgar oferece pistas sem precedentes sobre a origem dos dinossauros e demonstra que uma extraordinária diversidade de organismos desconhecidos continua escondida nas rochas de todo o mundo.