Câmara justifica patrocínio para divulgar o Funchal e realça dobro do apoio para os jovens

Na reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi aprovado por unanimidade “o voto de pesar pelo falecimento de um colaborador, no dia 2 de Agosto, num acidente de trabalho”.

Foram também aprovados dois votos de louvor, um à nadadora Susana Gomes, por ter conseguido o título campeã do Mundo na natação, e ao atleta Tomás Lacerda, por ter feito a travessia do Porto Santo em Stand Up Paddle até ao concelho do Funchal.

“Continuamos por exemplo a beneficiar jovens casais e foi atribuída mais uma isenção em IMT. Este é um programa onde nós estamos a atrair jovens casais para virem residir no centro do Funchal”, explicou o presidente Pedro Calado, no final da reunião de hoje.

O autarca explicou também que foi aprovado um contrato de 15 mil euros para o automobilismo.

Cinco mil euros para cada prova: Rali Vinho da Madeira, Princesa das Astúrias e Rally da Catalunha, ambas em Espanha, que são provas internacionais, com uma visibilidade fantástica. Cinco mil euros para cada prova a serem divididas entre dezoito a vinte viaturas com a divulgação, quer na parte da frente quer na parte de trás das viaturas, com o nome do Funchal, acho que é um valor quase irrelevante em termos de promoção. Mas esta promoção que se faz agora no automobilismo, também fazemos no futebol, no andebol, na natação, na esgrima, na columbofilia, na pesca, fazemos em qualquer modalidade. Pedro Calado, presidente da CMF

‘Confiança’ contra “amiguismo e favorecimento da câmara do Funchal” A coligação ‘Confiança’ votou contra duas propostas aprovadas na reunião da Câmara Municipal do Funchal, a primeira do mês de Agosto.

Esta medida foi reprovada pela oposição, reforçando a necessidade de mais apoio aos jovens madeirenses.

Pedro Calado sublinhou os apoios dados pela sua vereação: “Com esta presidência que nós lançamos um apoio financeiro por jovem atleta até aos quinze anos e quanto à matéria de apoio nós aumentamos 47% o valor de apoios relativamente a 2021, portanto nós quase que duplicamos. Não temos nada é esconder, bem pelo contrário acho que estamos muito orgulhosos do trabalho que se tem feito, da divulgação que se tem feito e da forma como temos atraído jovens para a prática desportiva. Vamos continuar a fazer este tipo de apoio.”

A oposição também reprovou uma isenção dada à empresa que o Summer Opening.

“Este apoio sempre foi dado nesta câmara ao longo dos anos, até no tempo das anteriores presidências. A forma de nos associarmos ao evento é darmos um apoio financeiro que tem sido exatamente o mesmo que era dado nos anos anteriores, 14 mil euros, além do apoio logístico e a isenção das taxas no parque de Santa Catarina, porque o espaço é nosso. Mas isto em nada difere daquilo que foi feito em anos anteriores”, sublinhou Pedro Calado.

O edil referiu ainda que os apoios à educação dados pelo município este ano já ultrapassam o montante de 2,4 milhões de euros.

“Nós aumentamos este ano em 70% os apoios que são dados à educação”, destacou o presidente da autarquia do Funchal, sublinhando as 2.588 candidaturas a bolsas de estudo, no montante de 1,4 milhões de euros, mais 82% do que foi dado em 2021. Em relação a vouchers e manuais escolares, o edil adiantou, que foram concedidos apoios no valor de 450 mil euros. “Temos 4.274 famílias que estão a beneficiar destes apoios”, salientou.

Nos apoios ao arrendamento foram atribuídos 1,6 milhões de euros a famílias com dificuldades em pagar as rendas, com um aumento de 33% nos apoios, este ano.