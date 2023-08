Exames da Ordem dos Advogados com "resultados positivos"

Foram hoje publicadas as pautas com as avaliações dos advogados estagiários do curso de estágio de 2021 da Ordem dos Advogados, que contemplam os seus desempenhos tanto na entrevista oral quanto no exame escrito.

De acordo com o Conselho Regional da Ordem dos Advogadores, dos catorze advogados estagiários que se submeteram a avaliação, "dez deles obtiveram aprovação, ou seja, cerca de 72% dos candidatos obtiveram avaliação positiva", podendo agora, integrar a carreira da advocacia.