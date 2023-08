Concerto de jazz no Three House com formação de luxo

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o Three House, localizado no sexto piso do edifício Oudinot, deu início a uma rubrica especial do ‘Sleek.Mid.Week’, que conta com a curadoria de Ricardo Toscano, génio português do saxofone.

Para a segunda edição deste concerto sob sua chancela, que acontece esta quarta-feira, 16 de Agosto, Toscano convida três pesos pesados do jazz nacional. João Lencastre na bateria, João Moreira no trompete e Nelson Cascais no contrabaixo. A acompanhar estará o curador Ricardo Toscano no saxofone.

Com início previsto para as 20h00, o pré e pós-concerto fica a cargo de Bernardo Mondim, com um DJ Set a navegar entre o soul e a bossanova.

A entrada e estacionamento no edifício são gratuitos.