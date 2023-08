Câmara dispensa 180 mil euros para “colocar Santana no mapa dos festivais de Verão”

A Câmara Municipal de Santana investiu 180 mil euros na primeira edição do ‘Santana North Festival’ para colocar o concelho no mapa dos festivais de Verão que animam o mês de Agosto, na Madeira.

Serão quatro dias de animação, entre hoje e domingo, com nomes como GNR, Áurea, Kura e Kiss Kiss Bang Bang a preencherem um cartaz arrojado, com o qual Santana “quer marcar a diferença”, afiançou, ao DIÁRIO, Élia Gouveia.

A vereadora com o pelouro da Cultura sublinha que em causa está “um festival único, diferente”, com os riscos inerentes qualquer iniciativa nova. “Queremos que o Norte esteja sempre bem identificado e que a bússola aponte para Norte, particularmente para Santana”, complementou, mostrando-se confiante que será isso que vai acontecer a partir de hoje, quando está marcada, para logo, às 22h30, a actuação dos GNR, no palco montado na praça em frente ao edifício da Câmara Municipal.

Sobre o investimento que rondará os 180 a 200 mil euros, a autarca reconhece tratar-se de uma “verba avultada”, justificando que a mesma “tem de ser encarada como um investimento”. Como exemplo do retorno que este evento poderá representar, aponta o muito movimento que já se fazia sentir ontem, no centro de Santana.

Élia Gouveia adianta que, este festival visa, igualmente, divulgar o concelho a vários níveis e, ao mesmo tempo, atrair os mais jovens para a localidade.

No recinto da festa não vão faltar comes e bebes e muitas outras atracções. No que toca aos comerciantes que vão marcar presença neste festival, a vereadora da Câmara Municipal de Santana nota que os espaços foram a leilão, pelo que nem todos são do concelho.

Este é um investimento também para a dinamizar a economia local. É também nesta perspectiva que o município vê este custo. Élia Gouveia, vereadora da Câmara Municipal de Santana

Quanto ao cartaz, a responsável pela Cultura de Santana reconhece a aposta feita em artistas de renome nacional, pois só desta forma o festival poderá “marcar a sua posição”, com nomes que nem sempre actuam na Madeira, mas realça que os artistas regionais não foram esquecidos e “são muitos os que vão estar cá presentes”, afiança. Dessa lista fazem parte, por exemplo, Dul Nouk White Band, Stratus, Garcias, Sena Collective ou DJ SIL.

Do conjunto em agenda, Élia Gouveia destaca as actuações de sábado, que considera “uma noite dedicada aos jovens”, com Kura e Kiss Kiss Bang Bang.

Sobre a expectativa para esta primeira edição do ‘Santana North Festival’ a vereadora reconhece ser alta, mas rejeita euforias, já que ainda há algum caminho a percorrer para que o evento amadureça e possa crescer.

“Nós temos sempre a vontade de que o que organizamos seja um sucesso. Neste caso, é o primeiro ano, estamos na expectativa, não sabemos como vai correr e como vai ser recebido pelo público, mas, com o programa que temos e o investimento feito, obviamente que esperamos que estes quatro dias, as pessoas tenham no seu GPS Santana como destino.

Associado a este festival, a Câmara Municipal de Santana preparou, também, o 1.º Fórum 'Dia da Juventude', que decorrerá, no sábado, a partir das 15 horas, no Salão Nobre. Serão vários os oradores convidados, com destaque para Candy Flores, CEO da Dimmersions; Micaela Vieira, coordenadora do Madeira STARTUP Retreat; Bruno Sousa, nutricionista; Bernardo Trindade, administrador da Porto Bay Hotels & Resorts; e Ivo Rosa, juiz do Tribunal Penal Internacional.

Esta é uma iniciativa direccionada para os jovens do concelho, que carece de uma inscrição prévia.

Mas na agenda de hoje há outras iniciativas.

Sociedade e Política

Como habitualmente, às quintas-feiras, tem lugar a reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal, cujo início está agendado para as 9h30.

Ao final do dia, pelas 18h30, a autarquia funchalense promove mais uma sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Participativo do Funchal (OPF), esta a ter como ‘palco’ a Junta de Freguesia de São Roque.

Cultura e entretenimento

São vários os eventos culturais e de entretenimento que hoje têm início, prolongando-se, algumas delas, pelo fim-de-semana.

Entre as 9 e as 18 horas, o Mercado dos Lavadores recebe mais uma Feira de Artesanato, no âmbito das feiras temáticas que costumam ter lugar às quintas-feiras.

Às 20 horas, arranca o já referido Santana North Festival, que tem ponto alto às 22h30, com a actuação dos GNR.

Para hoje está marcado, também, o início da Festa Gastronómica do Caniço. No cardápio de hoje encontra um ‘showcooking time for the grill’ e logo depois um rol de entretenimento com Fernando Batista Band e ainda com os Cool Feel Band.

Se está de férias no Porto Santo, aproveite a Festa das Vindimas, que decorre entre hoje e amanhã, no Largo das Palmeiras. Haverá repisa das uvas e prova do mosto. Às 21h30 subirá ao palco o Grupo de Despique do Porto Santo, para, às 23 horas, os Cazoada tomam conta das sonoridades.

No dia de amanhã haverá mais animação, com os Amigos do Cantar, às 21h30, e os Aosesses, às 23 horas.

Pré-campanha eleitoral

Na continuidade da pré-campanha eleitoral para as Legislativas Regionais, que acontecem a 24 de Setembro, damos nota as iniciativas que alguns partidos levarão a cabo no dia de hoje.

Às 12 horas, o JPP, através de Élvio Sousa, marca posição em relação a vários assuntos, com a iniciativa a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pelas 18 horas, a CDU falará sobre "as ilhas que a ilha tem", estando prevista a presença dos candidatos ao parlamento regional da Madeira na zona do Paiol, da Achada, dos Arrifes, da Levada dos Moinhos, bem como no Bairro dos Moinhos e no Largo da Saúde. Caberá a Edgar Silva, cabeça-de-lista, a dar conta do motivo que os levou àqueles locais da freguesia de São Pedro.

Também às 18 horas, o PS-Madeira promove uma acção de contacto com a população em Santa Maria Maior.

Efemérides

Mas as notícias de hoje fazem-se, igualmente, do passado. Saiba, por isso, que efemérides marcaram o dia 17 de Agosto, Dia do Gato Preto, ao longo do tempo.

1710 - Morre, com 66 anos, o escritor português padre Manuel Bernardes, nome maior da literatura barroca portuguesa, autor de "Luz e Calor" e "Os Últimos Dias do Homem".

1808 - Vitória da coligação luso-britânica sobre as forças francesas, na Batalha de Roliça.

1815 - Napoleão Bonaparte chega à Ilha de Santa Helena, lugar do desterro.

1870 - É nomeada a primeira juíza dos Estados Unidos da América, Esther Hobart McQuigg Slack Morri.

1906 - Nasce Marcello José das Neves Alves Caetano, jurista, professor universitário, delfim do Estado Novo, último Presidente do Governo antes do 25 de Abril de 1974.

1943 - II Guerra Mundial. Assinatura secreta do acordo luso-britânico para a utilização dos Açores.

1987 - Toma posse o XI Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva, o primeiro executivo monopartidário com maioria absoluta no Parlamento.

2008 - O norte-americano Michael Phelps conquista a sua oitava medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, batendo o mítico recorde do seu compatriota e também nadador Mark Spitz, conseguido em Munique1972. Phelps selou o oitavo título olímpico em Pequim ao ajudar a estafeta dos Estados Unidos a vencer a final dos 4x100 metros estilos, em 3.29,34 minutos, um novo recorde mundial.

2017 - Um atentado terrorista em Barcelona provoca 13 mortos e cerca de uma centena de feridos, após uma furgoneta ter galgado um passeio e atropelado dezenas de pessoas nas Ramblas, no centro da cidade.

2021 - Morre, com 51 anos, Paulo Alves 'Paulão', antigo jogador da seleção angolana de futebol e do Benfica.

2022 - Pedro Pablo Pichardo sagra-se campeão da Europa do triplo salto ao 'voar' 17,50 metros, juntando este êxito aos títulos mundial e olímpico e dando a Portugal o terceiro pódio no evento multidesportos de Munique.

