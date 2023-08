V Regata Porto Santo Line começa esta sexta-feira

É já esta sexta-feira que terá início a V Regata Porto Santo Line de vela de cruzeiro, um evento que promete encher o horizonte de veleiros. Organizada pelo Clube Naval do Funchal (CNF) e pela Associação Regional de Vela da Madeira, com o apoio da Porto Santo Line e da Brisa Maracujá, "esta é uma regata aguardada com entusiasmo por muitos velejadores", dizem os organizadores.

Com 14 barcos de vela de cruzeiro confirmados. A partida está marcada para as 20 horas, próximo da baía de Santa Cruz.

A V Regata Porto Santo Line levará os velejadores através das águas do Atlântico, com destino à ilha do Porto Santo. Com estimativas otimistas, a organização prevê que as primeiras embarcações possam cruzar a linha de chegada na baía do Porto Santo na madrugada de sábado, 12 de Agosto.

A segunda e última etapa da V Regata Porto Santo Line está programada para o dia 15 de Agosto, a partir do Porto da ilha do Porto Santo às 12 horas. Os velejadores partirão rumo à Madeira.

A competição conta com quase uma centena de velejadores.

"Esta regata é um teste de habilidades, resistência e estratégia", dizem.