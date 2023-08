O Sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System) é uma técnica de isolamento térmico, mais comumente conhecido como Sistema Capoto. Este sistema consiste na sobreposição de um conjunto de produtos nas paredes exteriores de um edifício.

A técnica de isolamento térmico apresenta várias vantagens:

● Diminuição das pontes térmicas – reduz a quantidade de elementos estruturais e alvenarias

● Paredes mais leves – menor carga sobre as estruturas do edifício

● Diversas soluções de acabamento – variedade ampla nos acabamentos

● Adequado para remodelações – possibilidade de aplicação em paredes degradadas

● Solução económica – a longo prazo, o investimento inicial traduzir-se-á numa opção mais económica no que concerne ao consumo de energia

● Ambiente mais saudável – o equilíbrio térmico reduz o aparecimento de bolor e da humidade dentro do nosso lar, o que traz diversos benefícios para a nossa saúde

No que concerne aos aspectos menos positivos, o Sistema ETICS apresenta os seguintes factores a considerar:

● Maior investimento inicial – este produto deve ser aplicado com os materiais adequados por técnicos especializados,

● Fragilidade – o sistema pode ser facilmente danificado por situações quotidianas nas áreas de maior acessibilidade

● Dificuldade de aplicação – nos parâmetros curvos das paredes

Após considerar as diversas vantagens e desvantagens deste sistema, e verificar se este se aplica à sua habitação pode considerar os diferentes tipos de materiais a instalar.

Na Casa Santo António irá encontrar uma ampla gama de produtos, como cortiça, Pladur XPS/EPS, Isodur One, Fassa Thermobenessere, lajetas térmicas Grisol Grazimac, entre outras, assim como todos os acessórios e materiais para aplicar o ETICS na sua habitação.

A marca, que está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas no Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

