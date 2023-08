Mesmo com as férias em pleno, são vários os números que marcam esta quarta-feira, na Madeira.

Hoje foram divulgados, pela Direcção Regional de Estatística, os mais recentes números do emprego público na Região. No final do 2.º trimestre de 2023, existiam 20.934 postos de trabalho na Administração Pública Regional.

Além destes, existiam 1.355 postos de trabalho no Instituto de Segurança Social da Madeira.