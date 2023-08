Expo Porto Santo arranca a 1 de Setembro com 49 empresas

Foi esta tarde formalmente apresentada a edição deste ano da Expo Porto Santo, um certame que vai contar com 49 empresas participantes, de vários sectores, num total de 102 stands.

Segundo José António Castro, o projecto será para continuar, depois de, no ano passado, ter sido 'resgatado', procurando acompanhar a estratégia que tem sido definida para a economia da 'Ilha Dourada'. Trata-se, acima de tudo, "de um projecto à dimensão do Porto Santo", "que não pode ser mais do que aquela que pode a ilha assegurar".

O objectivo passa por mostrar que "sabemos fazer e somos bons naquilo que fazemos", vincou, na ocasião, o presidente da Associação Comercial e Industrial do Porto Santo (ACIPS).

Já Nuno Batista reforçou a qualidade do evento do ano passado, argumento que sustenta o seu retomar este ano. O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo lembrou os tempos áureos deste certame, que volta a juntar vários sectores com importância para aquela ilha, nomeadamente a agricultura, a viticultura, o artesanato, colocando o enfoque nos comerciantes locais e na sua interacção com aqueles que vêm de fora.

Para o autarca, uma das mais-valias da Expo Porto Santo passa por, "em 10 dias, tornar esta exposição num fórum de discussão fundamental para os novos desafios que vamos encontrando no nosso comércio e na nossa economia local".