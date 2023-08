Cinco bombeiros de Vimioso feridos após despiste de viatura em Bragança

Cinco bombeiros de Vimioso ficaram hoje feridos, na sequência de um acidente que envolveu a viatura de combate a incêndios em que seguiam, tendo sido transportados para o Hospital de Bragança, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, os operacionais estão a ser observados no Hospital de Bragança onde realizaram exames complementares de diagnóstico para avaliar a gravidade dos ferimentos.

"Aparentemente estamos a falar de feridos ligeiros. Há uma operacional que requer mais cuidados, porque poderá existir trauma a nível torácico e que será avaliado após os exames médicos", explicou o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes.

Segundo o responsável, a equipa de bombeiros deslocava-se para um incêndio entre as localidades de Vale de Pena e Pinelo, naquele concelho do distrito de Bragança, quando entrou em despiste, acabando por capotar.

Ainda de acordo com o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes, posteriormente serão apuradas as circunstâncias em que ocorreu o despiste do veículo pesado de combate a incêndios florestais, que integra o dispositivo de primeira intervenção.

"Este era um dos quatro veículos de combate a incêndios que se dirigia para um incêndio nascente no concelho de Vimioso, entre Pinelo e Vale de Pena, que ficou de imediato resolvido", acrescentou.

O alerta para o acidente foi dado às 14:50 e nas operações de socorros estiverem envolvidos 10 operacionais e cinco viaturas.