Pontaria 'afinada' da Oliveirense no triunfo sobre o Feirense

A Oliveirense venceu hoje o Feirense por 3-1, em jogo da primeira jornada da II Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

A Oliveirense colocou-se em vantagem com os golos de Duarte Duarte (15) e Zé Leite (65), com o Feirense a reduzir já em tempo de compensação numa grande penalidade convertida por Sérgio Conceição (90+3), período em que a equipa de Fábio Pereira sentenciou o triunfo com um golo de Guirassy (90+5).

A Oliveirense deu o primeiro sinal de perigo aos oito minutos, num remate de André Schutte à entrada da área, que saiu por cima da baliza de Pedro Mateus.

A equipa de Fábio Pereira acabou por se adiantar no marcador por Duarte Duarte, que, após uma iniciativa individual, surgiu à entrada da pequena área para bater o guarda-redes Arthur com um remate cruzado, aos 15 minutos.

O Feirense teve uma boa reação ao golo sofrido e quase chegou ao empate num remate colocado de Rúben Alves, com o poste a negar-lhe as intenções, aos 25 minutos.

A fechar a primeira parte, a Oliveirense esteve perto de aumentar a vantagem, quando André Schutte aproveitou um ressalto à entrada da área para executar um remate forte que saiu perto do poste da baliza do Feirense, aos 45 minutos.

O Feirense entrou melhor na segunda parte e teve uma boa oportunidade para chegar ao empate numa grande penalidade que castigou um derrube a Cláudio Silva na área, mas Jorge Pereira rematou ao poste, aos 55 minutos.

A equipa de Ricardo Sousa voltou a criar muito perigo aos 58 minutos, quando Diogo Brás surgiu isolado perante Arthur, com o guarda-redes da Oliveirense a evitar o empate.

Apesar do ímpeto do Feirense, foi a Oliveirense quem acabou por ampliar a vantagem, com Zé Leite a aproveitar uma desatenção do guarda-redes Pedro Mateus para rematar para o fundo da baliza ao segundo poste, aos 65 minutos.

Até ao final da partida o Feirense intensificou a pressão e Wellington Manzoli quase reduziu a desvantagem num cabeceamento à entrada da pequena área, aos 71 minutos, mas o poste voltou a negar o golo à equipa de Ricardo Sousa.

Já em período de compensação, Sérgio Conceição acabou por reduzir a diferença no marcador na transformação de uma grande penalidade, aos 90+3, antes de Guirassy fixar o resultado, num remate e colocado no coração da área (90+5).