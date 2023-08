PS alerta que crescimento turístico tem de acautelar segurança, defesa do ambiente e melhores salários

O PS-Madeira considera urgente a tomada de medidas para garantir o ordenamento turístico, a defesa do património natural e a segurança dos utilizadores dos percursos pedestres e outros espaços naturais da Região.

Numa altura em que o Governo Regional continua apenas interessado em apregoar recordes de dormidas, o presidente dos socialistas madeirenses volta a alertar para o problema do turismo desordenado e para o excesso de carga que se verifica em vários pontos turísticos da Região, fatores que têm contribuído para perigar a segurança dos utilizadores de diversos percursos pedestres. A prova disso, dá conta Sérgio Gonçalves, são os acidentes que frequentemente se verificam, mas que são desvalorizados pelo próprio presidente do Governo, que, de forma leviana, diz que “é melhor ter muitos turistas e alguns acidentes do que não ter turistas”.

Ciente da importância do turismo para a Região, o líder socialista entende, contudo, que o crescimento do setor tem de se fazer acompanhar pela garantia da segurança dos turistas e da sustentabilidade ambiental. “Verifica-se um excesso de carga humana em determinados percursos, sem que haja da parte do Governo uma preocupação em adotar medidas reguladoras e isto já começa a ter consequências que se vão agravando”, alerta.

Sérgio Gonçalves lembra que o próprio PS apresentou na Assembleia Legislativa diversas iniciativas neste sentido, entre as quais o Regime Jurídico dos Percursos Pedestres e Cicláveis, que tinha em vista monitorizar a utilização destes espaços, definir planos de segurança e medir a carga sobre os mesmos, assim como um projeto que pretendia a regulação do campismo, de modo a pôr fim aos casos de acampamentos selvagens que têm vindo a verificar-se com cada vez maior frequência.

O candidato socialista à presidência do Governo Regional sublinha que é fundamental requalificar o nosso produto turístico, algo que não se deve cingir à renovação de unidades hoteleiras, mas também ao cuidado com os percursos pedestres, os miradouros, o nosso património natural e tudo aquilo que nos carateriza como destino único e genuíno.

Por outro lado, e num dia em que o secretário regional do Turismo e Cultura volta a acenar com os recordes no setor, o PS advoga a necessidade de esse crescimento se fazer acompanhar pela melhoria das remunerações dos trabalhadores da hotelaria e turismo. Essa valorização, refere o líder socialista, seria importante para aumentar os rendimentos de muitas famílias, permitiria fixar mais pessoas na Região e diminuir a vaga de emigração.