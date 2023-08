Começaram testemunhos sobre eventual tentativa de Trump mudar eleição na Geórgia

Os procuradores da Geórgia começaram na segunda-feira a fazer depor as suas testemunhas sobre as tentativas alegadamente ilícitas de Donald Trump de inverter o resultado da eleição presidencial de 2020, com vista a prováveis acusações.

Se for iniciado um processo contra Trump, que está em campanha para procurar obter a nomeação republicana como candidato à eleição presidencial de 2024, será o quarto em menos de seis meses.

Os analistas jurídicos atribuem a Fani Willis, a procuradora do condado de Fulton, que inclui Atlanta, a capital deste Estado do sudeste do país, a intenção de recorrer a uma lei em vigor na Geórgia, utilizada contra gangues, que prevê penas de cinco a 20 anos de prisão.

Entre os testemunhos, duas antigas eleitas democratas e o antigo vice-governador republicado na Geórgia já testemunharam e outras testemunhas continuavam a fazê-lo além do horário de encerramento do tribunal.

Em causa está a determinação da existência de elementos suficientes para acusar Trump de fraude e ingerência eleitoral.