Fogo que deflagrou em Odemira motivou deslocação de 1.400 pessoas

Cerca de 1.400 pessoas foram já "deslocadas de forma preventiva" devido ao incêndio que deflagrou no sábado em Odemira (distrito de Beja) e que durante a tarde de hoje avançou 1.257 hectares por hora, segundo a Proteção Civil.

Num ponto de situação aos jornalistas pelas 19:30, no posto de comando em São Teotónio -- freguesia onde o fogo rural teve início, na zona de Baiona -, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que foram também deslocados 125 animais e que 22 pessoas receberam assistência médica, todas em "situações de menor gravidade".

Destas 22 pessoas, quatro (três bombeiros e um civil) foram atendidas em contexto hospitalar e 18 (14 bombeiros e quatro civis) foram assistidas no local.

Em causa estiveram casos de fadiga e ansiedade, especificou.

Segundo José Ribeiro, o combate às chamas - que hoje à tarde entraram em Odeceixe, no concelho algarvio de Aljezur - tem sido feito em "condições muito difíceis", devido à rotação e à intensidade do vento.

"A taxa de expansão do incêndio entre as 12:00 e as 17:00 foi de 1.257 hectares por hora e temos nesta fase uma área de interesse do teatro de operações na casa dos 6.700 hectares", afirmou.

Pelas 19:30, realçou o comandante regional, o fogo tinha duas frentes ativas, uma delas em direção a noroeste e a outra "virada a sul/sudoeste em direção a Aljezur e a Monchique".

José Ribeiro adiantou que, a essa hora, encontravam-se envolvidos nas operações de combate às chamas um total de 837 operacionais, apoiados por 266 veículos e 10 meios aéreos.

"Além das operações de combate, foram desenvolvidas ações preventivas tendo como prioridade a salvaguarda dos cidadãos, nesse sentido, foram deslocadas, de forma preventiva, 1.400 pessoas e 125 animais de diversas espécies", adiantou.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de evacuar mais povoações, o responsável reconheceu que esse cenário está "sempre presente" no plano da Proteção Civil e que, em caso de necessidade, voltará a ser feito, "de forma preventiva para acautelar a segurança da população".

De acordo com José Ribeiro, a Câmara de Odemira ativou duas zonas de concentração e apoio à população em São Teotónio e na sede do concelho e os municípios vizinhos de Aljezur e de Monchique também já colocaram espaços de prevenção.

Admitindo que a próxima noite será de "muito trabalho" para as equipas envolvidas, José Ribeiro disse esperar que as condições sejam "mais favoráveis" do que na noite anterior, pois estão previstos "valores de humidade relativa mais elevados".

Nas declarações aos jornalistas, o comandante regional revelou que os meios vão ser reforçados, durante a próxima noite, com mais dois grupos de combate a incêndios rurais e um outro de combate a incêndios urbanos.

"Vamos ter também o apoio de dois pelotões militares que nos vão ajudar a dar uma melhor cobertura naquelas zonas que já estão consolidados e em rescaldo e que apenas necessitam de vigilância", assinalou.

O incêndio rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, e já entrou por algumas vezes no Algarve, tendo hoje à tarde rodeado Odeceixe, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

O incêndio levou a Câmara de Odemira a ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14:30 de domingo.