Brigada helitransportada confirma mais um resgate com sucesso nas serras da Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil informou este domingo que o Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) recebeu um alerta, pelas 9h52, para 1 cidadã de nacionalidade estrangeira, que se sentiu mal durante o percurso que realizava entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. Trata-se do caso noticiado hoje pelo DIÁRIO na sua plataforma digital.

Imediatamente foi ativada a equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários de Santana que fizeram a primeira abordagem e estabilização da vítima, solicitando o meio aéreo, que se deslocou à zona com os recuperadores-salvadores e o Operador de Guincho para recuperação do aludido cidadão. Serviço Regional de Protecção Civil

Na chegada ao Serviço Regional de Proteção Civil, a vítima foi assistida pela equipa da EMIR e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.