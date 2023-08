Coordenação entre as forças de segurança foi fundamental para sucesso do evento

O ministro da Administração Interna sublinhou hoje que a coordenação entre as forças de segurança foi fundamental para garantir o sucesso da Jornada Mundial da Juventude, que terminou no domingo, em Lisboa.

Na conferência de imprensa no âmbito da operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), José Luís Carneiro deixou uma palavra de agradecimento às forças e serviços de segurança, "porque foram capazes de mostrar que a cooperação é um valor fundamental para garantir níveis elevados de segurança".

Essa cooperação "permitiu que 14 planos autónomos se subsumissem num planeamento estratégico em sede do sistema de segurança interna", acrescentou o ministro, destacando também a colaboração entre os diferentes níveis de responsabilidade do Estado.

Recordando as palavras do Papa Francisco, que, no domingo, elogiou a organização da JMJ, dizendo que foi a "mais bem preparada", José Luís Carneiro insistiu que "em muito contribuiu o modo como as nossas forças e serviços de segurança se organizaram" para aquele que considerou ser "o maior evento de sempre realizado em termos de coordenação, planeamento, implementação e monitorização de segurança no nosso país".

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, realizou-se pela primeira vez em Portugal entre terça-feira e domingo, juntando um milhão e meio de peregrinos no Parque Tejo no sábado e no domingo.

Esta foi a quarta JMJ presidida por Francisco. A primeira, em 2013, foi no Rio de Janeiro (Brasil), no ano que foi eleito Papa. Seguiu-se Cracóvia (Polónia), em 2016, e Cidade do Panamá (Panamá), em 2019.