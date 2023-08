Protecção Civil reactiva estado de alerta laranja devido ao tempo quente

O Serviço Regional de Protecção Civil reactivou o estado de alerta especial laranja devido às condições meteorológicas adversas – tempo quente, que assolam a Região Autónoma da Madeira, cujas condições propiciam o aumento do risco de incêndio rural.

"Perante estas condições, as equipas de combate a incêndios rurais afectas aos corpos de bombeiros da RAM encontram-se a realizar, com maior frequência, acções de patrulhamento e vigilância aos pontos de observação de incêndios rurais, estando capacitadas para uma primeira intervenção em caso de incêndio e solicitação de mais meios ao Comando Regional de Operações de Socorro, na eventualidade de necessidade de equipas de ataque ampliado", refere uma nota de imprensa enviada às redacções.

Para além desta solicitação aos corpos de bombeiros, o SRPC "mantém-se em estreita e permanente articulação com os demais agentes de Protecção Civil que integram o Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais, assim como, tem promovido actividades conjuntas com os operacionais do Comando Operacional da Madeira, através do recurso à Equipa de drones, com especial enfoque na utilização das capacidades de grande alcance, cobertura, infravermelhos e captação de imagem nocturna destes equipamentos, com o especial desiderato de identificar eventuais focos de incêndio e concomitantemente identificar os seus potenciais autores".

Com efeito, estas equipas conjuntas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e do Comando Operacional da Madeira darão continuidade, durante o dia de hoje e dias subsequentes, a uma incursão mais incisiva nas serras do Funchal, reforçando a capacidade de prevenção da ocorrência de incêndios nas áreas florestais deste município, cujas acções irão se entender a outros concelhos da região, com o apoio imprescindível das equipas afectas aos demais Corpos de Bombeiros da RAM, que têm desenvolvido um serviço de excelência nesta área de intervenção". Serviço Regional de Protecção Civil

Ressalva ainda que "durante a emissão do aviso vermelho, emitido pelo IPMA, que vigorou entre as 00h00 e as 23h00, com consequente emissão de estado de alerta especial laranja da autoria do SRPC, o dispositivo operacional afecto à missão de Protecção Civil foi amplamente reforçado com o incremento de três equipas de combate a incêndios rurais (Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Voluntários da Calheta e Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz) e duas equipas de ataque ampliado afectas aos Bombeiros Sapadores do Funchal e Sapadores de Santa Cruz, respectivamente, as quais se juntaram às onze equipas ordinárias activadas pelo Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), que patrulham e vigiam as serras da RAM desde o dia 1 de Junho de 2023 até ao dia 30 de Novembro de 2023".

Para além deste reforço, foi também activado o Oficial de Ligação ao POCIR, cuja acção vigorou entre as 07h00 de 12 de Agosto e as 07h00 de 13 de Agosto de 2023, não se vislumbrando quaisquer ocorrências relacionadas com a propagação de incêndios rurais". Serviço Regional de Protecção Civil

O SRPC agradece ainda "o reforço dos meios de vigilância de primeira intervenção em espaço florestal, assegurado pela Polícia Florestal, Sapadores Florestais e Vigilantes da Natureza afectos ao IFCN".

O SRPC apela a todos que sigam as recomendações emanadas pelas entidades competentes.

Recomendações para tempo quente

• É proibida a realização de queimadas ou fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos, a não ser nos lugares destinados;

• É proibida a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimento;

• É proibida a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

• É proibido o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

• É proibido fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.