CDU entrega lista e promete “batalhar todos os dias” pela justiça social e ambiental

Uma lista de candidatos inclusiva, comprometidos com a defesa da justiça social e ambiental e que “todos os dias do ano está no terreno a contactar com as pessoas” a detectar problemas e a propor soluções. Foram estas os três motivos que levaram a médica veterinária e ex-deputada Sílvia Vasconcelos a aceitar ser mandatária da lista de candidatos da CDU, que foi entregue esta manhã, no Palácio da Justiça do Funchal.

À saída do tribunal, a porta-voz da coligação que junta PCP e ‘Verdes’/PEV explicou que esta é “uma candidatura que é um entrelaçar da justiça social e da justiça ambiental” e com pessoas que “batalham diariamente” por estas causas, “não é só na altura das eleições”. “É um trabalho contínuo e diário, porque a CDU não se restringe a fazer propaganda e campanha na altura das eleições. A CDU é aquela força política que todos os dias de todo o ano está no terreno a contactar com as pessoas, a absorver a problemática e as necessidades das pessoas, de forma a poder apresentar propostas em sede parlamentar para resolução dessas matérias”, descreveu.

A mandatária referiu ainda que a candidatura da CDU “é a única que cumpre com a lei da paridade”. “Sabemos que a lei da paridade não é aplicada na nossa região, mas a candidatura da CDU cumpre a lei da paridade. É uma questão de ética mas é também uma questão de princípios e de direitos. Ou seja, é uma candidatura para todos, homens e mulheres. Esta é uma candidatura composta por pessoas de toda a Região. Há jovens, o mais novo dos quais tem 18 anos”, acrescentou.

Sílvia Vasconcelos aproveitou para fazer alguma “pedagogia eleitoral” e alertou “esta não é uma eleição para eleger um presidente do Governo Regional” mas sim “para se eleger uma câmara de deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, que vai fiscalizar a governação e discutirá a qualidade de vida de todos os madeirenses e portossantenses”. Por isso, “quanto mais diversificada for essa Assembleia em termos de forças políticas, maior benefício tem a população da Madeira”.

Em termos de objectivos para as eleições de 24 de Setembro, a mandatária referiu que passam “sempre por continuar a trabalhar” e, nesse sentido, quantos mais mandatos a CDU tiver “mais reforçado” fica esse trabalho.

É a seguinte a ordem dos primeiros lugares na lista:

1.º Edgar Silva

2.º Ricardo Lume

3.º Maria José Afonseca

4.º Herlanda Amado

5.º Duarte Martins

6.º Marco Fernandes

7.º Isabel Silva

8.º Baptista Monteiro

9.º Artur Andrade

10.º Ana Carolina Cardoso

11.º Dírio Ramos

12.º João Lizardo