Tomás Lacerda inicia travessia entre o Porto Santo e a Madeira numa prancha de SUP

O atleta madeirense Tomás Lacerda iniciou esta quinta-feira, 10 de Agosto, a travessia entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira em uma prancha de SUP - stand up paddle.

Com saída da marina do Porto Santo pelas 7 da manhã, a chegada à Praia Formosa, no Funchal, está prevista acontecer pelas 17 horas, após percorrer 44 milhas náuticas (81 Km). Esta é a primeira vez que um atleta de SUP realiza a travessia.

O evento de recepção ao atleta vai acontecer no bar 'On Water Academy' e terá um cariz solidário, com o valor do consumo de produtos cedidos pela Empresa de Cervejas da Madeira a reverter para a Delegação Regional na Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Tomás Lacerda conta já com 20 títulos nacionais, tendo participado em cinco competições internacionais, quatro do Circuito Europeu Eurotour, a Battle for Hercules em Ceuta, o Sevilla SUP Festival, o Madeira Island SUP Challenge e a Bord’ Ocean SUP Days, com excelentes resultados, e uma do Circuito Mundial APP, na categoria Elite Pro do World SUP Festival Costa Blanca, tendo passado os qualifiers com um honroso 10º lugar, juntando-se assim ao quadro principal, a par com os atuais campeões do mundo.