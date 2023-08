Políticas económicas estão a reavivar a produção nos Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu que as suas políticas económicas estão a reavivar a produção no país, durante uma viagem pelo oeste para recolher apoio para os seus esforços no emprego e combate à inflação.

"Não estou aqui para declarar vitória na economia. Temos muito mais trabalho a fazer. Mas temos um plano. E está a mudar as coisas", sublinhou o chefe de Estado norte-americano na quarta-feira durante uma visita à Arcosa Wind Towers, uma antiga fábrica de produtos de plástico que agora mudou a sua produção para torres eólicas.

Para Joe Biden, esta empresa é "um grande exemplo" de como as alterações legislativas do governo impulsionaram empregos e investimentos nos EUA.

Esta empresa tem 1.100 milhões de dólares em encomendas de torres eólicas e o valor das suas ações cresceu mais de 20% nos últimos 12 meses, de acordo com a Casa Branca.

"Quando penso em clima, penso em empregos", frisou Biden, referindo-se à produção de energia não poluente.

As declarações de Biden sobre o papel do governo no reforço da produção nos EUA são sustentadas no aumento dos gastos em construção de novas fábricas, embora nos últimos meses esses números tenham começado a desacelerar.

Isso não impediu a Casa Branca de dizer aos eleitores, com as presidenciais de 2024 no horizonte, que a agenda do presidente democrata desencadeou um renascimento no trabalho nas fábricas.

"Centenas de ações coordenadas por todo o governo estão a provocar um renascimento da indústria nos Estados Unidos", sublinhou aos jornalistas o conselheiro climático da Casa Branca, Ali Zaidi, antes do discurso de Biden no Novo México.

Na viagem de Biden ao sudoeste norte-americano, o Presidente tem procurado contrariar algum pessimismo económico, que se intensificou no ano passado com o aumento da inflação.

Biden tem dados para apresentar, pois os empregos na indústria subiram para os valores totais mais altos em quase 15 anos e esta é a primeira vez desde a década de 1970 que o emprego na indústria recuperou totalmente de uma recessão, expandindo em 789.000 empregos desde que o Presidente eleito pelo Partido Democrata assumiu o cargo.

Mas o ritmo de crescimento do emprego na indústria diminuiu no ano passado. As fábricas estavam criar trabalho para cerca de 500.000 trabalhadores anualmente no verão passado, um número que no relatório sobre o emprego mais recente do governo caiu para 125.000 nos últimos 12 meses.

O Democrata candidato à reeleição em 2024 discursou na terça-feira no Arizona e estará no Utah hoje.

Em 2020, Biden venceu no Arizona e no Novo México, 'Estados-chave' que deverá precisar novamente de ganhar no próximo ano para garantir outro mandato.