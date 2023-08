Temperaturas podem chegar aos 34ºC na Madeira

Ainda longe dos 39,1ºC registados na Quinta Grande em Junho deste ano, a Madeira volta a enfrentar, pelo menos até segunda-feira, nova vaga de calor. A razão é a mesma de (quase) sempre: massa de ar quente transportada desde o Norte de África.

Ao DIÁRIO e TSF-Madeira, o delegado regional do IPMA, Victor Prior, deu a previsão para os próximos dias, indicando que a temperatura máxima poderá chegar aos 34ºC.

Os valores da temperatura máxima do ar nos próximos dias - pelo menos até a segunda-feira - deverão ser, pelo menos na Costa Sul, Funchal e cotas intermédias, superiores a 30 graus, mas os dias mais quentes serão os dias 11, 12 e 13 de Agosto, portanto, sexta-feira, sábado e domingo, com valores a rondar os 32ºC a 34ºC. Victor Prior

É assim a partir desta quinta-feira que dar-se-á uma subida da temperatura do ar, tanto da máxima como da mínima, pelo que foi emitido aviso laranja para a Costa Sul da Madeira e Porto Santo até sábado, mas existem condições para se manter o aviso laranja “até domingo”.

Recorde da temperatura máxima foi estabelecida este ano.

Por estes dias, a humidade relativa do ar, tanto nas cotas intermédias, como nas regiões montanhosas, será baixa, com valores inferiores a 30%, precisou Victor Prior, reforçando que, no mesmo período também será “preocupante” a força do vento. “Será moderado, pontualmente forte em especial nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira, com rajadas que poderão chegar a valores da ordem dos 70km/h”, revelou.

Vento que pode ou não condicionar as operações aeroportuárias em Santa Cruz. “É muito cedo para se dizer. Tanto o vento médio como a rajada estão muito próximos dos limites estabelecidos no aeroporto. Se acontecer será uma coisa pontual”.