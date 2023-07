Justiça, Finanças e Saúde nos destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quarta-feira, 5 de Julho de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Jéssica atirada contra a parede até se calar. Testemunho chocante do médico responsável pela autópsia"

- "Arranca pré-época do Benfica. Campeão regressa à espera de Di María"

- "Vale 12 milhões. Ivan Jaime longe do dragão"

- "Leão de Ouro. Newcastle pisca o olho a Gonçalo Inácio"

- "Parlamento. Pedro Nuno está de volta"

- "Fogo fatal. Tragédia de Sofia sem culpados"

- "Amadora. Emboscada com mulher fere dois a tiro em festa"

- "Praias. Água do mar mais quente de norte a sul"

- "Hoje. Greve cancela consultas e cirurgias"

No Público:

- "Há três vezes menos candidatos a procuradores e juízes do que em 2010"

- "Jenin. Maior operação militar de Israel na Cisjordânia em 20 anos"

- "Provedoria de Justiça. Quase metade dos reclusos está em cadeias sobrelotadas"

- "Poupança. CGD manifesta interesse em vender Certificados de Aforro"

- "Válvula tricúspide. Nova cirurgia ao coração chega a mais dez doentes este ano"

- "Figueira da Foz. Destino do Casino da Figueira nas mãos da justiça"

- "Segurança. NATO estende mandato de Stoltenberg por mais um ano"

- "Parlamento. A estranha euforia com o regresso de Pedro Nuno Santos"

- "Héctor Abad Faciolince: 'Caiu-nos do céu o Iskander, o inferno. Agora Victoria Amelina mora no céu'"

- "Porto: 'Um teatro municipal deve ser um fórum e não um espaço de excelência validada'"

No Jornal de Notícias:

- "Governo quer contratar 300 médicos cubanos para o SNS"

- "Metro avança até à Trofa e terá segunda linha em Gondomar"

- "Pré-época. Benfica regressa com um reforço de peso e duas incógnitas no ataque"

- "Segurança Social é campeã das queixas à provedora de Justiça"

- "Norte 2030 arranca com 500 milhões do último quadro por gastar"

- "Julgamento. Cabeça de Jéssica levou pontapés como uma bola"

- "Porto. Dez anos de prisão por matar homem à pedrada"

- "S. João. Centro de ensaios teve ajuda de mecenas"

- "Ataque em Telavive vinga incursão israelita no Norte da Cisjordânia"

- "Douro. Taxa turística parada apesar do apoio do Executivo"

No Diário de Notícias:

- "Medina ultrapassa meta da dívida de 2023, mas saldar obrigação de Sócrates pode ajudar a reduzi-la"

- "Évora 27, a cidade histórica a vestir-se de Capital da Cultura"

- "Política. Pedro Nuno em versão 'popstar' no regresso ao hemiciclo"

- "Carlos Blanco de Morais: 'A Constituição está desatualizada face às ameaças do terrorismo e da criminalidade organizada'"

- "Parlamento. PS e PSD chegam a acordo: debates quinzenais estão de regresso"

- "'Bairros Saudáveis' - Projetos que mudaram vidas e deixaram marca pelo país na saúde, no ambiente, na economia"

- "Medicina Interna e Cirurgia. Médicos do Amadora-Sintra recusam-se a exceder limite de trabalho extra"

- "Habitação. Novos dados revelam que há 77 mil famílias a viver em casas indignas. Governo prevê entregar 1300 até ao fim do ano"

- "Moedas aberto a negociar. Greve de cantoneiros e motoristas durante a JMJ ameaça deixar ruas de Lisboa cheias de lixo"

No Tal&Qual:

- "Luís Montenegro cada vez mais um líder a prazo. Assim, este homem não vai lá"

- "Governo queimou 250 milhões com os Kamov"

- "Ilegalidades na casa de Sintra. Ana Gomes foge com o rabo à seringa"

No Negócios:

- "Plano para recuperar Efacec tem corte de 50% na dívida"

- "Contratação, preços e juros são nuvens no horizonte da indústria"

- "Bonificações de pensões unificadas são mal calculadas"

- "Empresa da Mota-Engil assume operação do corredor do Lobito"

- "Há um 'menino' que vai fazer subir os preços das matérias-primas agrícolas"

- "Preços. Um quarto da OCDE ainda tem inflação acima de 10%"

No A Bola:

- "Jurásek quer o Benfica"

- "Benfica. Campeão está de volta. Di María esperado hoje para assinar contrato"

- "FC Porto. Nico González mais difícil"

- "Arábia Saudita. 'Di María pode acrescentar muito a qualquer equipa', Jorge Jesus"

- "Sporting. Gyokeres a 3 milhões de Alvalade"

No O Jogo:

- "Champions seduz Nico. Participação na Liga milionária e disputa de títulos são triunfos dos dragões na corrida pelo médio"

- "'Pinto da Costa merece toda a estima apesar dos desgostos que me tem dado', primeiro-ministro, António Costa, visitou o Museu do FC Porto como primeiro-ministro, mas não esqueceu o adepto do Benfica"

- "'Rússia? Vim para jogar futebol', Kiki Afonso mudou-se para o FK Ural sem receio pelo clima de guerra"

- "Benfica. Morato intocável"

- "Sporting. Gyokeres vira novela"

- "Braga. Salvador aposta tudo"

E no Record:

- "Benfica. Campeão Di volta. Águias arrancam com reforço de luxo e ambição redobrada"

- "Sporting. Ugarte chora no adeus"

- "FC Porto. Conceição escolhe Andrei Santos"

- "Sorteio da Liga. Jogos em Lisboa e no Minho limitados"

- "Arábia Saudita. Jesus pisca o olho a Bernardo Silva"