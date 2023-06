As notícias que marcam o dia nos jornais nacionais desta quarta-feira

Bom dia. Os jornais nacionais dão destaque a vários assuntos de relevo nas varias áreas, nomeadamente da política à economia, passando pelo desporto.

No Correio da Manhã:

- "Suspeito recruta vítimas no México. Aeroportos alertados para o regresso"

- "SEF à caça de Francisco Manuel Cardoso, primo de ex-presidente da assembleia-geral da Liga de Futebol"

- "Benfica. Schmidt pressiona para Ramos ficar"

- "FC Porto. Marselha avança por Taremi"

- "Europeu Sub-21. Seleção apurada à beira do fim"

- "Taxas de juro ficam caras até 2025"

- "Porto. Família perde 23 mil euros e viagem"

- "Tragédia dos fogos. Costa e Marcelo na homenagem aos mortos"

- "Do Canadá. Fumo com partículas nocivas desaparece amanhã"

- "Caldas perde. Bombarral ganha novo Hospital Oeste"

- "Funeral é hoje. Último adeus a Luís Aleluia"

No Público:

- "Idade média dos trabalhadores da função pública ultrapassa os 48 anos"

- "Homenagem. Presidente e primeiro-ministro lembram lições de Pedrógão"

- "Grupo Wagner. Mercenários financiados por Putin vão ficar em África"

- "Contestação. Advogados usam crise do TC para tentar anular decisões"

- "Santiago do Cacém. Abertura ao mar da lagoa de Santo André volta a fracassar"

- "Futebol. Seleção de sub-21 consegue sobreviver no Europeu"

- "Exposição. Entre a revolução e a guerra, a arte sudanesa ganhou um palco --- e agora está em Lisboa"

- "Tendência. Novos emigrantes portugueses estão a trocar o Reino Unido pelos países nórdicos"

No Jornal de Notícias:

- "Seguradora obrigada a indemnizar famílias de 12 emigrantes mortos há sete anos"

- "Microcarros vendem à boleia dos jovens"

- "Sub-21. Apuramento arrancado a ferros. Segue-se a Inglaterra"

- "Luís Castro. Coração no Botafogo e milhões na Arábia"

- "Matosinhos. Desativar refinaria demora até três anos"

- "Pedrógão. Marcelo propõe 10 de Junho nos concelhos ardidos"

- "Lisboa. Hospital esqueceu compressa na vagina em parto"

- "BCE. Excesso nos salários provoca alta das taxas de juro"

- "Porto. Procurador alerta para 'instalações em ruínas'"

- "Música. David Carreira na estrada com novo disco"

No Diário de Notícias:

- "PSD. Líder parlamentar prepara 'saída limpa'"

- "Memorial em Pedrógão. Marcelo revela que próximo 10 de Junho será na zona dos fogos de 2017"

- "Cavaco elogia Catroga. Antigo ministro 'foi dos melhores' e tem fórmula para pôr o país a crescer"

- "Lisboa. Moedas apresenta 33 medidas para melhorar a habitação até 2033"

- "Imigração. MAI escolhe assessora de Ana Catarina Mendes para oficial de ligação em Londres"

- "Parlamento Europeu - Direita chumba Lei do Restauro da Natureza"

- "Obesidade. Um terço das crianças tem excesso de peso"

- "Filipe Froes. Diretor-geral da OMS é 'um herói que salvou milhões de vidas'"

- "BCE. Exageros nos salários vão levar a maior subida de juros"

- "Emprego. Peso dos ordenados do Estado no valor mais baixo"

No semanário Tal&Qual:

- "Advogados ganham milhões, influenciam decisões, põem e dispõem das nossas vidas. Eles são os verdadeiros donos disto tudo"

- "Açores: uma ilha feita lixeira"

- "Reportagem. Já há outra vez barracas em Lisboa"

- "Ruy Castro e o mito dos autógrafos"

No Negócios:

- "Crédito. Pressão sobre as famílias vai manter-se até 2024"

- "Christine Lagarde sinalizou mais subidas de juros durante o fórum anual do BCE que decorre em Sintra"

- "Sustentabilidade 20|30. Carlos Oliveira, presidente executivo da Fundação José Neves: O PRR 'é claramente uma oportunidade perdida'"

- "Aviação obrigada a pagar taxa de carbono em falta"

- "Risco de recessão longa na Alemanha ameaça UE"

- "Dez maiores contratos públicos derraparam 8,4 milhões de euros"

- "Habitação. Rendas abrandam na maioria dos grandes concelhos"

- "Capital. Investimento dos EUA em Portugal subiu 375 milhões"

No Record:

- "Benfica. Rafa quer 3,5 MEuro para renovar"

- "Sporting. Amorim volta a abrir. Regressa amanhã à Academia"

- "FC Porto. Pepê é o salva-vidas. Pode gerar encaixe até dia 20"

- "BSports engana SEF. Há profissionais nas distritais"

- "Europeu Sub-21. Portugal-Bélgica (2-1). Apuramento a ferros"

No O Jogo:

- "FC Porto. Sem saldos e sem pressa. Dragões só vendem pelas cláusulas. Custos vão baixar e regras da UEFA dão alguma folga até 31 de dezembro"

- "Europeu Sub-21. Portugal-Bélgica (2-1). Portugal dos pequenitos. Quinas defrontam Inglaterra 'nos quartos'"

- "Benfica. Rafa reclama salário anual de 3,5 MEuro"

- "Sporting. Amorim aposta no jovem Munis"

- "V. Guimarães. Charles fechado até 2025"

- "Jogos europeus. Quatro pratas no medalheiro"

E no A Bola:

- "Coates deixa leão em alerta. Sporting contratará central se uruguaio sair"

- "Benfica. 'Baliza está bem entregue a Vladochimos', diz Helton Leite, guarda-redes que em janeiro saiu da Luz e rumou à Turquia"

- "Benfica. Vladochimos alvo de processo de inquérito. Em causa palavras no balneário do dragão, risco de castigo ...com Supertaça em agosto"

- "FC Porto. Diogo Costa só por Euro75 milhões"

- "Portugal-Bélgica (2-1). João Neves e Tiago Dantas metem Portugal nos quartos"