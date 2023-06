Assuntos que interessam ao consumidor e a tensão na Rússia marcam as edições dos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais desta segunda-feira, 26 de Junho de 2023.

No Correio da Manhã:

- Tragédia em São João da Caparica. Mortes na praia sem culpados"

- "Valores recebidos a mais. Fundações arriscam devolver 6,4 milhões de euros"

- "Revolta na Rússia. Prigozhin põe em causa autoridade de Putin"

- "Benfica. Semana decisiva para garantir Milos Kerkez"

- "Mulher grávida viu. Presidente de clube executado a tiro em ajuste de contas"

- "Algarve. Ataque de orcas deixa veleiro sem leme"

- "Edgar Silva. Católica dá nota máxima a antigo padre comunista"

No Público:

- "Poder de Putin. Rebelião causou danos, mas é prematuro dizer que já não é intocável"

- "Fundos de investimento imobiliário do tempo da crise perdem isenção de IRC"

- "Tribunais. Magistrados e advogados pedem textos sintéticos"

- "Costa em Bruxelas: 'Não aceitarei missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal'"

- "Eleições na Grécia. Conservadores ganham e Syriza volta a perder votos"

- "Cabo Delgado. O desafio de Moçambique é como parar o terrorismo"

- "Fórum. BCE debate em Sintra quando deve parar de subir os juros"

- "Opinião. O futuro está nas nossas mãos. Balanço do ano lectivo por Marçal Grilo e Oliveira Martins"

- "Prémio. Viagens de comboio não estão mais rápidas, pelo contrário"

- "Aniversário. Casa da Arquitectura vai publicar obra completa de Álvaro Siza"

- "Pintura. O que levou Rembrandt a retratar um canalizador e a sua mulher?"

No Jornal de Notícias:

- "Nunca houve tantas queixas contra transportes públicos"

- "Programas na TV dão empurrão aos cursos de cozinha"

- "Marcas brancas pesam quase metade na fatura do supermercado"

- "Superior. Consultas de psicologia sem meios para procura crescente"

- "Loures. Acusado de insolvência dolosa atira culpa à máfia napolitana"

- "Matosinhos. Eólicas vão desvalorizar imóveis na marginal"

- "Grândola. Morto a tiro por trio que lhe entrou em casa"

- "Futebol. Guarda-redes proibidos de distrair jogadores nos penáltis"

No Diário de Notícias:

- "Marcas brancas pesam já quase metade da fatura do supermercado"

- "Guerra. Putin vira foco para a Ucrânia, mas não esconde 'fissuras' na sua liderança"

- "Jardim Botânico da Ajuda. O portal para uma viagem no tempo e pelo mundo"

- "Mitsotakis celebra 'forte mandato' nas eleições gregas"

- "Bancada Parlamentar. Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN) [Opinião]"

- "Vítor Sereno, embaixador em Tóquio: 'Há interesse dos empresários japoneses em projetos relacionados com energias renováveis'"

- "João Carlos Espada, professor na Católica: 'A dimensão marítima é fundamental para explicar a longevidade da aliança luso-britânica'"

- "Karina Sainz Borgo, romancista: 'Sociedade venezuelana sempre teve um combate entre a barbárie e a civilização'"

No Negócios:

- "Estudos externos para novo aeroporto só agora avançam"

- "Conversa Capital. Ricardo Mourinho Félix. Investimento do BEI em Portugal pode atingir 1,7 mil milhões. Vice-presidente do BEI defende que país 'tem a ganhar em que os projetos do PRR andem'"

- "Futebol. Negócios das arábias mexem com os clubes nacionais"

- "Recuperação e preços dão oitavo excedente orçamental a Costa"

- "BIS [Banco de Pagamentos Internacionais, na sigla inglesa] sugere mais impostos ou menos despesa para ajudar a travar a inflação"

- "Fundo da Admar quer investir 100 milhões à boleia dos vistos gold"

- "Investidor Privado. O que fazer para o telemóvel sobreviver ao verão"

No Record:

- "Sporting. Gyokeres dá tudo pelo leão. Avançado sueco até vai cortar nas férias"

- "Benfica. Schmidt melhor na 2.ª época"

- "FC Porto. Taremi diz não à Arábia"

- "Conheça os campeões nacionais 2022/23"

- "Saiba o que é preciso para organizar um Mundial"

No O Jogo:

- "FC Porto. Navarro é unânime. Miguel Alonso, ex-diretor, Adrian, capitão do Valência B, e Aburjania, colega de quarto não têm dúvidas"

- "FC Porto. Taremi recusa milhões da Arábia"

- "Benfica. Di María faz golos que valem títulos', Ariel Ortega, ex-internacional argentino, garante que o amigo 'vai continuar a fazer a diferença'"

- "Sporting. Ala desequilibrador e avançado rápido"

- "V. Guimarães. Charles presente no arranque"

- "Ciclismo. Ivo Oliveira, campeão com 50 km de autonomia"

E no A Bola:

- "'Di María sente o Benfica'. Testemunhos de Mantorras, Quim, Luís Filipe e Jorge Ribeiro"

- "Veja como estão a ser as férias dos craques"

- "FC Porto. Taremi quer ficar na Europa"

- "Sporting. Ataque final a Gyokeres"

- "Sporting. Coates apresenta-se no domingo"