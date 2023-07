Extrema-direita alemã elege primeiro presidente de câmara

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) elegeu hoje o seu primeiro presidente de câmara, Hannes Loth, na localidade de Raguhn-Jessnitz, estado da Sajonia-Anhalt, no centro leste do país.

Loth impôs-se na segunda volta das eleições regionais ao candidato independente Nils Naumann, com 51,13% dos votos expressos face aos 48,87% do opositor, segundo os resultados preliminares divulgados pelo município.

"Estou surpreendido e extasiado e quero agradecer a todos os eleitores", indicou Loth, que desde 2016 exercia o cargo de deputado regional. O novo autarca já anunciou que também irá trabalhar em quem não lhe concedeu o voto.

A campanha de Hannes Loth centrou-se em questões locais, incluindo o corpo de bombeiros, os centros de terceira idade ou uma maior participação cidadã.

Em mensagem publicada na rede social Twitter, a AfD sublinhou que Hannes Loth é o primeiro presidente de câmara do partido, na segunda vitória eleitoral do partido em uma semana, após a eleição de Robert Sesselmann para chefe da administração de um condado na região rural de Sonneberg, na Turíngia (leste).

Esta eleição surge num contexto de forte subida nas sondagens deste partido anti-imigração, eurocético e considerado defensor de "posições pró-russas", fundado há apenas dez anos.

Segundo uma sondagem do instituto Insa hoje divulgada pela edição dominical do diário Bild, a AfD ultrapassa com 20% das intenções de voto o Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler Olaf Scholz (19%).

Nas anteriores eleições legislativas de 2021, o partido de extrema-direita registou um resultado muito inferior, com 10,3% dos sufrágios.

A AfD está particularmente implantada no leste do país, e desde há meses que regista um novo fôlego de popularidade perante o atual contexto político alemão, marcado pela forte inflação ou pela transição ecológica que o Governo tenta aplicar sob o impulso da fação dos Verdes, parceiros de Scholz na coligação governamental.