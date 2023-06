Olaf Scholz garante que a extema-direita não vai predominar na Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, garantiu hoje que a extrema-direita não vai predominar no seu país, dias depois de um partido extremista de direita ter ganhado o controlo de uma autarquia pela primeira vez desde os tempos do nazismo.

O Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em Alemão), que tem estado sob escrutínio pelos serviços de informações devido às suas ligações extremistas, ganhou no domingo as eleições para a autarquia de Sonneberg e tem estado com números elevados em sondagens recentes.

"A Alemanha é uma democracia forte desde há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial", disse Scholz a jornalistas, em Berlim, depois de ter sido questionado sobre a ressurgência do fascismo 77 anos depois da derrota do nazismo.

Acrescentou que a tarefa do governo é focar-se em garantir que os eleitores saibam que podem esperar um futuro bom e que vão ter o seu trabalho respeitado.

A AfD tem feito campanhas fortes contra a imigração, bem como contra as medidas do governo que visavam responder à pandemia do novo coronavirus ou que visam responder às alterações climáticas.

"Temos o fenómeno dos partidos de extrema-direita na Escandinávia, nos Países Baixos, na Áustria e na Alemanha", relativizou Scholz, que garantiu ainda: "Também existem em outros locais do mundo, o que não significa que venham a ser relevantes ou dominantes. E também não vai ser o caso aqui".