Senhor sente-se mal durante a missa do Corpo de Deus no Funchal

Durante a realização da missa do Corpo de Deus, que se realiza na Praça do Colégio, no Funchal, um homem, de 69 anos, sentiu-se mal.

Uma vez que a missa campal já se prolonga há algum tempo, o senhor sentiu uma indisposição, mas rapidamente foi socorrido pelas equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que se encontram no local.

Após os operacionais terem providenciado os primeiros socorros para estabilizarem o estado de saúde, o senhor foi transportado para o hospital para receber mais cuidados médicos.