As ruas do Funchal preparam-se para receber dentro de algumas horas a procissão do Corpo de Deus.

Dezenas de pessoas concluem os tapetes de flores que chamam a atenção de locais e turistas.

Às 18 horas o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, preside à missa do Corpo de Deus na Praça do Município, que antecede o corso religioso.

Foto JFS