Praia do Seixal terá nadador-salvador este Verão

A Praia do Cais do Seixal, localizada no concelho de Porto Moniz, passa a estar vigiada por um nadador-salvador a partir desta sexta-feira, 9 de Junho.

A garantia foi dada pelo próprio presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz que diz "estar a cumprir, mais uma vez, com a palavra dada à população" pela altura das eleições para o mandato que finda em 2025.

O autarca reconhece que “esta era uma necessidade premente" justificando com as "caraterísticas peculiares e condições naturais" da Praia do Seixal, que tem "registado uma crescente procura, pelo que este era um desígnio que eu e a minha equipa procurávamos concretizar de há alguns anos a esta parte”.

Emanuel Câmara alerta para a falta de nadadores-salvadores na Região e reforça o apelo no sentido de o Governo Regional procurar valorizar a carreira destes profissionais, de forma a atrair maior procura por esta área.

Se não valorizarmos esta carreira rapidamente, corremos o risco de, em poucos anos, não termos profissionais suficientes para garantirmos a segurança das praias da nossa Região, com todos os constrangimentos que daí possam advir, nomeadamente o cumprimento das condições exigidas para o funcionamento das épocas balneares e dos requisitos inerentes à candidatura ao galardão Bandeira Azul. Emanuel Câmara

Com um esforço financeiro totalmente suportado pela autarquia e numa acção de gestão dos recursos humanos, o edil aposta na melhoria da oferta turística do concelho, destacando e agradecendo o grande profissionalismo manifestado pela equipa de nadadores-salvadores das Piscinas Naturais do Porto Moniz que, a pedido do Município, suportará horários mais alargados, de forma que se possa libertar um nadador-salvador para a Praia do Cais do Seixal.

A vigilância na Praia do Cais do Seixal estará assegurada todos os dias, até meados do mês de Setembro, das 9 às 19 horas.