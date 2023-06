Festa do Corpo de Deus enche a Praça do Município/Largo do Colégio

Quatro anos depois as celebrações da Festa do Corpo de Deus no Funchal voltam a ter o fulgor de antes da pandemia, nomeadamente a muito concorrida missa campal na Praça do Município/Largo do Colégio, precedida da procissão que irá percorrer algumas das principais ruas do centro da cidade, para culminar na igreja da Sé.

Depois de três anos com a tradicional missa campal suspensa, devido à pandemia da Covid-19, o regresso ao à Praça do Município/Largo do Colégio volta a atrair uma multidão. São milhares de residentes e centenas de turistas que hoje marcam presença nas comemorações alusivas à Festa do Corpo de Deus, efeméride religiosa que é celebrada 60 dias após o Pentecostes, data que voltou a ser feriado no calendário nacional a partir de 2016, depois de três anos ‘suspensa’ - entre 2013 e 2015.

Pelas 18 horas tem lugar a missa campal presidida por D. Nuno Brás, bispo do Funchal, ao que se seguirá a emblemática procissão que volta a percorrer algumas das principais ruas da cidade, para terminar na Sé do Funchal, onde será dada a bênção final.