Praia da Calheta recebe carga de areia na próxima segunda-feira

É já na próxima segunda-feira que a praia da Calheta recebe um reforço de areia amarela. O navio cargueiro Manisa Greta já atracou no porto do Caniçal proveniente do porto de Sines tendo cumprido o trajecto em dois dias e meio de viagem.

Os trabalhos de preparação começaram a ser executados alguns dias a esta parte sobretudo no reperfilamento dos antiferes que protegem a zona balnear que estará estará condicionada enquanto decorrerem os trabalhos para voltar a repor os níveis de inertes que fazem do espaço numa das praias de eleição da Madeira.

De resto, a autarquia calhetense lançou recentemente uma empreitada para melhorar todo este complexo que visa requalificar zonas de lazer e muros de segurança.