Vídeo ilustra a procissão de entrada para a missa da Festa do Corpo de Deus

Quatro anos depois as celebrações da Festa do Corpo de Deus no Funchal voltam a ter o fulgor de antes da pandemia, nomeadamente a muito concorrida missa campal na Praça do Município/Largo do Colégio.

Na homilia final desta missa, o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás criticou o "mundo que gira à volta do dinheiro, do poder ou do prazer".

Estamos habituados a que o mundo gire à volta do dinheiro, do poder ou do prazer. É assim o modo de viver do nosso tempo, que há muito abandonou a consciência de viver na Presença de Deus. Precisamos de um mundo novo que viva à volta da Presença de Deus D. Nuno Brás, Bispo do Funchal