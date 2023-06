Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos concluído no início de 2024

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h30 desta sexta-feira a segunda fase da empreitada 'Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos' agora em curso e cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2024, com um ano de atraso do que o que foi anunciado em 2021.

Pavilhão do Estreito será inaugurado em 2023 e ascende a 4,2 milhões de euros O pavilhão gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos, composto por alguns equipamentos desportivos de apoio à população, nomeadamente com a criação de dois campos para a prática de Padel e uma zona com aparelhos de ginástica urbana arranca em “Agosto e termina no início de 2023”. O custo deste investimento ascende a 4,2 milhões de euros, uma empreitada que está programa em duas fases, afirmou o secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas que visitou o local da obra esta manhã tendo a seu lado o presidente do município de Câmara de Lobos.

Os trabalhos iniciaram-se em Janeiro deste ano. A obra representa um investimento do Governo Regional da Madeira no valor de 5,2 milhões de euros com IVA incluído.

Em nota emitida, o gabinete da Presidência do Governo Regional aponta que a empreitada dá continuidade aos trabalhos já concluídos da 1.ª fase da obra (execução das infra-estruturas exteriores), que representou um investimento de 1,2 milhões de euros. Ou seja, um investimento global na ordem dos 6,4 milhões de euros.

O lote de terreno onde está a ser construído o Pavilhão do Estreito possui uma área de cerce de 6.500 m2 e está localizado no centro da freguesia, junto à Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, estando a acessibilidade ao estabelecimento de ensino prevista.

Na nave principal, onde foram localizados o espaço de jogo com 44mx22m para diversas modalidades, incluindo hóquei em patins, uma sala de treinos de ténis de mesa com três espaços de treino, balneários (incluindo espaço para mobilidade reduzida), gabinete médico, instalações sanitárias de apoio, arrecadações para equipamento, espaço técnico e bancadas para aproximadamente 160 pessoas.

A área adjacente será ainda dotada de um ginásio, balneários, bar, instalações sanitárias, lavandaria, rouparia e zonas técnicas de aquecimento de água

Nos espaços exteriores teremos ainda a criação de dois campos de padel e uma zona de ginástica urbana.