Conservatório promove três masterclasses em parceria com a ANSA

Serão três masterclasses que, durante este mês, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM) vão possibilitar aos alunos, docentes e demais interessados. A primeira, a 9 de Junho, é de saxofone e orientada por Mariana Ornelas. As duas restantes acontecerão no dia 15 de Junho, entre as 14 horas e as 17 horas, com Horácio Ferreira, de clarinete, e Christopher Popper, de violino.

Anualmente, esta parceria, possibilita a promoção de vários momentos de aprendizagem para os jovens alunos do Conservatório, através de masterclasses com diferentes especialistas e artistas reconhecidos. Estas masterclasses permitem aos alunos contactar directamente com essas personalidades que, de outra forma, apenas veriam em palco.

Relativamente a cada uma das masterclasses, a primeira, que decorrerá já esta sexta-feira, será orientada pela antiga aluna do conservatório e actual saxofonista na Banda Militar da Madeira e na Orquestra Jazz do Funchal, Mariana Ornelas. A aula decorrerá das 13 às 16 horas. A entrada será livre.

Na quinta-feira, 15 de Junho, as restantes masterclasses vão decorrer em simultâneo. No Salão Nobre acontecerá a de violino, orientada por Christopher Popper, maestro convidado frequente de grandes orquestras mundiais e professor de violino e música de câmara na Escola Superior de Música e Teatro de Munique. Já a outra, será sobre clarinete, na Sala de Orquestra, orientada por Horácio Ferreira, ‘Jovem Músico’ do ano 2014 e o primeiro clarinetista a vencer o nível médio e superior do ‘Prémio Jovens Músicos’. Ambas decorrem entre as 14h00 e as 17h00 e têm entrada livre.

Neste ano lectivo, até à data, já foram realizadas 9 masterclasses através desta parceria, envolvendo perto de 200 participantes, entre professores e alunos do Conservatório.