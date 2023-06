Casa do Povo do Caniço promove celebração do Dia da Criança no dia 11 de Junho

A Casa do Povo do Caniço vai realizar no próximo dia 11 de Junho, entre as 10 e as 13 horas, a celebração do Dia da Criança, nos Jardins do Caniço.

Esta actividade vai contar com insufláveis, pinturais faciais, artes manuais, jogos tradicionais, balões, música e muita animação e diversão.

Integrada nestas celebrações, também será promovida a 'Feira Made in Caniço', que dá destaque aos artesãos do Caniço.

Os eventos vão decorrer no Centro do Caniço, no pátio do Edificio Jardins do Caniço (por detrás do Millenium BCP).