O vermelho, assim como o branco e o preto, é considerado uma cor atemporal, e faz parte de muitos desfiles de grandes nomes da moda.

Ao vermelho estão associadas várias simbologias; é a cor do amor, da vida, do entusiasmo, da aventura, do romance, da sensualidade, do Natal e do encantamento.

A esta cor também está associada ao poder, devido ao seu charme e versatilidade, que lhe permite ser utilizado em diversas ocasiões.

Pode optar por um macacão, um fato, ou vestido totalmente vermelho que tanto se adapta a um visual mais formal como a um casual chic. Ainda é possível combinar diferentes cores ou tons de vermelho com texturas e materiais distintos.

Na Epopeia Casa de Tecidos pode encontrar esta cor em diferentes tons, e materiais, desde os mais translúcidos aos mais opacos, dos mais neutros aos mais fortes.

