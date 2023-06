Queda de pedras com alguma dimensão na Madalena do Mar

A Depressão Óscar já passou, mas ainda continua a provocar alguns estragos pela ilha, como aconteceu, esta manhã, quando caíram algumas pedras com alguma dimensão na Madalena do Mar.

A situação deu-se nas proximidades da saída do túnel, no percurso entre o Arco da Calheta e Madalena do Mar.

Apesar do potencial risco, o incidente nenhum indivíduo foi atingido pelas pedras.