Despiste na Estrada do Aeroporto causa congestionamento em várias estradas

Um acidente de trânsito, causado aparentemente por um despiste de uma viatura ligeira de passageiros na Estrada do Aeroporto na zona da Cancela, está a causar um enorme congestionamento em várias estradas, inclusive na Via Rápida no sentido Ribeira Brava - Machico.

Foto Google Maps

Ainda não há notícia de vítimas do despiste, mas é certo que na estrada referida, bem como nas imediações, o congestionamento causado estendeu-se à Via Rápida com cerca de 2 km de extensão.

A informação é confirmada pela Via Litoral através da aplicação Info Vias.