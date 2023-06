Iniciativas em prol do Ambiente promovidas pelo Forum Madeira

Como forma de celebrar o Dia do Ambiente, o Forum Madeira apresentou uma nova campanha 'De que lado estás?', que estará a decorrer até 18 de junho, e que visa apoiar a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, o Parque Ecológico do Funchal e o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal.

O Forum Madeira junta-se assim a outros 15 centros comerciais portugueses, e geridos pela CBRE, para implementar esta campanha no máximo de localidades possíveis. Aqui, o principal objectivo é envolver e sensibilizar a população para a temática dos incêndios durante os meses de Verão, principalmente devido às alterações climáticas. Uma das formas mais eficazes de alerta tem sido a demonstração de trabalhos realizados, assim como as valências existentes, criando condições para que estes não cheguem a ocorrer.

Neste âmbito, o Forum Madeira apresenta um programa único que pretende incentivar comportamentos responsáveis através:

5 a 12 Junho - exposição de ferramentas e equipamentos de combate a incêndios e material de sensibilização

7 de Junho, entre as 18h e as 20h – presença de elementos do PECOF

9 de Junho, entre as 18 e as 20h – presença de elementos da CBSF

5 a 18 de Junho - campanha online “De que Lado Estás?

Ainda sobre a campanha online, os visitantes do centro comercial podem ir às redes sociais do Forum Madeira fazer like na publicação que faz referência a esta acção, até às 23 horas do dia 18 de Junho. Por cada “gosto” na publicação será doado euro, como forma de dar apoio aos profissionais desta área. Para mais informações, consulte o regulamento em www.forummadeira.com