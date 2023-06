Funchal Jazz traz à Madeira Emmet Cohen, Samara Joy e Terri Lyne Carrington

O Funchal Jazz assinala a 22.ª edição entre 06 e 08 de julho, no Parque de Santa Catarina, com um cartaz que inclui o pianista norte-americano Emmet Cohen, a cantora Samara Joy e a baterista Terri Lyne Carrington, conforme já tinha avançado o DIÁRIO em primeira mão na edição impressa de 12 de Maio.

O festival abre no dia 06 com Emmet Cohen, que inicia com esse concerto uma série de atuações na Europa. O espetáculo vai ter a participação do português Ricardo Toscano, na segunda parte, segundo comunicado da Câmara Municipal do Funchal, na Madeira.

Vencedor do American Pianists Awards em 2019, Cohen foi finalista da competição internacional de piano Thelonious Monk, em 2011, tendo lançado, durante a pandemia de covid-19 uma série de vídeos a partir de sua casa com o título "Live from Emmet's Place" ("Ao vivo a partir da casa de Emmet").

No mesmo dia, o vocalista norte-americano Kurt Elling e o guitarrista Charlie Hunter apresentam no Funchal o projeto SuperBlue, com o baterista Corey Fonville e o baixista e teclista DJ Harrison.

No segundo dia do Funchal Jazz, o Sexteto Bernardo Moreira apresenta "Entre Paredes", seguindo-se a atuação da cantora Samara Joy, vencedora de dois Grammys na edição deste ano dos prémios de música: Melhor Revelação e Melhor Álbum de Jazz Vocal para "Linger Awhile".

Pouco tempo depois dos prémios, a cantora de 23 anos atuou no programa de Jimmy Fallon.

O Funchal Jazz encerra com a Orquestra Jazz do Funchal acompanhada do saxofonista espanhol Perico Sambeat, antes da atuação da baterista norte-americana Terri Lyne Carrington, que leva à Madeira o mais recente disco, "New Standards".

Multipremiada nos Grammys (quatro galardões em seis nomeações), que a distinguiram como a primeira mulher a conquistar a categoria de Melhor Álbum de Jazz Instrumental (com "Money Jungle: Provocation in Blue", em 2013), recebeu, em 2019, o prémio Doris Duke, que homenageou a sua carreira e contributo para o jazz.

Em 2020, Terri Lyne Carrington foi consultora do filme da Pixar "Soul", a par de outros músicos como Herbie Hancock (com quem atuou ao vivo durante anos) e Jon Batiste.

De acordo com o 'site' do evento, os bilhetes para o Funchal Jazz custam 35 euros para os três dias e 15 euros por dia, sendo a entrada gratuita para crianças até 12 anos.

Segundo o comunicado da Câmara Municipal do Funchal, datado de 12 de maio, ao cartaz juntam-se "ainda 10 espetáculos no Auditório do Jardim Municipal", de entrada gratuita.