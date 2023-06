Sétimo encontro da Sociedade Europeia de Patologia acontece a 10 de Junho na UMa

No próximo dia 10 de Junho, a Universidade da Madeira vai acolher no auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, o sétimo encontro de História da Patologia, subordinato ao tema 'History of Pathology and Medicine on Islands, Archipelagos and…Firm Land'.

Esta é uma iniciativa conjunta da Universidade da Madeira (UMa), através da Faculdade de Ciências da Vida, e da Sociedade Europeia de Patologia, através do Grupo de Trabalho de História da Patologia, que tem como principais objectivos incentivar a investigação colaborativa no domínio da História da Patologia entre Universidades e Hospitais e desenvolver um registo exaustivo e detalhado dos museus e colecções de patologia na Europa.

A sessão de abertura do encontro está marcada para as 8h30 e vai contar com as intervenções do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes; e da Presidente da Faculdade de Ciências da Vida e membro da Sociedade Europeia de Patologia, Rosa Henriques de Gouveia.

Pelas 09h30, vai estar em debate o tema 'An archipelago of ideas in one mind: Leonardo the anatomista', por Gabriella Nesi.

Já o tema 'Tuberculosis What to say?' vai ter início às 10h, com a participação de Lina Carvalho. Das 14h30 às 18h00, serão abordados temas como 'Pathology Origins of a Word and Concept…', por Joaquim Pinheiro; 'Health Assistance in Madeira throughout the Centuries', por Rui Carita; 'Menses in Ancient Texts', por Cristina Santos Pinheiro, 'Johann Adam Kulmus from Firm Land to a far away Island…', por Jacek Gulczynski; 'Pathologies of the British Monarchy through the ages: The 'Plantagenets'– a bridge between Islands and Firm Land', por Matthew Clarke, e 'Endocarditis Headlands and Islands in the Heart', por Rosa Henriques de Gouveia.

Para poder participar, os interessados deverão realizar a inscrição até a próxima sexta-feira, dia 9 de junho, através do endereço http://cda.uma.pt