Santa Cruz registou 54 ocorrências devido ao mau tempo

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz (SMPC) efetivou, entres os dias 5 e 6 de JUnho , um dispositivo especial com objectivo de garantir a identificação, classificação de prioridade e resolução de situações resultantes do fenómeno meteorológico e atmosférico "Óscar”.

Neste dispositivo especial foram empenhados meios da CBSSC, das Juntas de Freguesia, Serviços Municipais (Ambiente, Saneamento e Águas, Obras Publicas), GNR, PSP e do Corpo de Voluntários SANAS.

A operação decorreu sem registo de vítimas ou feridos, tendo ao longo dos 2 dias de operação sido registados 54 ocorrências.

O SMPC considerou como ocorrências relevantes:

1. Desabamento da estrutura do telhado de uma habitação resultando num

desalojado. Situação está ser acompanhada pela Divisão Coesão Social da CMSC;

2. Queda de Arvore sobre Veículo;

3. Inundações de Moradia Unifamiliar;

4. Encerramento de estrada por fragilidade das bases de sustentação.

Ao nível das vias de comunicação Encerradas ou Condicionadas, todas encontram transitáveis, com exceção da Rua do Janeiro, no troço compreendido entre a Estrada dos Moinhos e Rua Nova do Janeiro em Santa Cruz, o Caminho de Roma, Santa Cruz e o Caminho da Urze Camacha.

Para além destas solicitações, importa referir, que a Companhia manteve a sua capacidade de resposta operacional em solicitações de Socorro e Emergência diárias. Neste contexto, foram assistidas 11 doenças súbitas, uma queda, uma evacuação aeromédica, uma colisão rodoviária e uma abertura de porta com socorro.