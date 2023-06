Os Percursos Pedestres Recomendados na Região Autónoma da Madeira irão continuar encerrados até estes estarem em plena condições de segurança para os madeirenses e estrangeiros, informou há instantes o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

"O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza informa que os Percursos Pedestres Recomendados vão continuar encerrados. Nos próximos dias técnicos do Instituto estarão no terreno a avaliar as condições de segurança", pode ler-se na nota enviada à comunicação social pelo Instituto.

"Desde modo o IFCN apela a que locais e turistas não se desloquem para estas zonas até nova indicação.

Por questões preventivas, elementos da Polícia Florestal, Vigilantes da Natureza e demais funcionários operacionais vão continuar nestes locais", refere o IFCN, adiantando que a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro continuará encerrada.

O IFCN informará a abertura dos caminhos à medida que a avaliação seja realizada.