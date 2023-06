Depressão Óscar causou 31 ocorrências no concelho da Ponta do Sol

Em comunicado de imprensa, o Município da Ponta do Sol explica que, desde a primeira hora em que foi lançado o aviso vermelho, colocou as equipas no terreno em trabalhos de prevenção, em particular de monitorização dos canais de água.

Desde ontem, segunda-feira, a partir das 8h30, que a Autarquia tem sete (7) equipas de serviço em prontidão, em permanência dia e noite, acorrendo às ocorrências que surgiram ao longo do dia de ontem e que se prolongam até às 18 horas do dia de hoje.

"Não há vítimas, nem a perda de bens materiais", refere a nota, mas em consequência da elevada precipitação, provocada pela depressão Óscar que atinge o arquipélago da Madeira, registaram-se 31 ocorrências leves no concelho da Ponta do Sol, até às 18h00 desta terça-feira, 6 de Junho.

Entre as quais movimentos de massa/derrocadas, inundações, quedas de árvores, situações de obstrução de adufa, colapsos de estruturas (muros), ribeiras e ribeiros obstruídos e desobstrução de linhas de água.

"Na tarde de hoje, sinalizamos as entradas nas zonas balneares do concelho, alertando para o perigo", diz ainda a autarquia.