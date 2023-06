ESCOLartes realiza-se amanhã no Centro de Congressos da Madeira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação - Direção de Serviços de Educação Artística - apresenta o 'ESCOLartes 2023', a ter lugar amanhã, às 15h00, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Esta é uma iniciativa que reúne o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo mais de duas centenas de alunos de várias escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Desta forma, 290 alunos de várias escolas do ensino básico, dos concelhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos vão apresentar os seus projectos em palco, respectivamente, 'Os Segredos do mar' e 'Vozes que nos marca(RAM)'.

Este é um evento com entrada gratuita, estando o acesso à sala sujeito a reserva através do número 291 145 756.

Será também realizada a gravação de ambos os espectáculos pela RTP-Madeira, cuja transmissão dos mesmos será anunciada posteriormente.

Confira as escolas participantes:

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santa Cruz

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Caniço~

- Externato Santo Condestável

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Estreito de Câmara de Lobos

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche da Quinta Grande

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Jardim da Serra

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Marinheira

- Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Rancho e Caldeira

Sobre o espectáculo 'Os Segredos do Mar':

A história passa-se à beira-mar, quando duas crianças encontram uma arca do tesouro. Ficam espantadas quando, ao abri-la, encontram vários elementos relacionados com o mar, que fazem com que tudo à sua volta ganhe vida. Assim, à medida que retiram cada elemento da arca, surge em palco uma coreografia ou dramatização com um grupo de crianças caracterizadas de acordo com o respetivo elemento (estrelas-do-mar, sereias, animais marinhos). Após este processo, surge um elemento inesperado que ameaça toda a vida marinha e cujo perigo deve ser eliminado com a ajuda das crianças.

Sobre o espectáculo 'Vozes que nos marca(RAM)':

Ao longo do séc. XX, muitas foram as transformações pelas quais passaram os meios de comunicação, desde a Rádio até à internet, marcando, indubitavelmente, a nossa diáspora, a nossa cultura e até a forma como nos relacionamos uns com os outros.

Muitas foram as vozes que contaram histórias, encantaram com as suas belas vozes e deram asas aos sonhos daqueles que as ouviam; partilhavam as notícias e apresentavam, também, diversos programas, dando vida às nossas casas. Assim, a rádio e a televisão são o resultado de vários inventos que unidos, entre si, ilustram a evolução tecnológica e promoção de grandes vozes. Destacamos neste trabalho, algumas dessas vozes que marcaram o século XX e que perpassaram várias épocas da nossa história (emigração; Festival da Cancão da RTP; Jogos sem Fronteiras - programas que fizeram furor naquela época).