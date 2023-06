Chuva imparável no Areeiro chega quase aos 600 litros por metro quadrado

A uma hora do fim do aviso vermelho em vigor para a costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira – expira às 15 horas - o acumulado de precipitação nas últimas 24 horas (até às 14 horas) no Areeiro já ultrapassa os 590 litros por metro quadrado (mm).

A impressionante quantidade de precipitação imparável desde o final da manhã de ontem, reforça o valor máximo alguma vez registado em 24 horas na rede de estações meteorológicas do IPMA na Região (21). Na última hora – entre as 13 e as 14 horas – continuou a ser forte e persistente a chuva, como prova os 36,1 mm/1h registados.

O valor acumulado no Chão do Areeiro nas 24 horas antecedentes – entre as 14 horas de ontem e as 14 horas de hoje – já supera o total de precipitação registado no chuvoso mês de Dezembro último (587,9 mm).