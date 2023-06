Em 12 horas de chuva o Areeiro acumula mais de 272 litros por metro quadrado

Nas últimas 12 horas (até às 23 horas) o acumulado de precipitação no Chão do Areeiro foi de 272,7 litros por metro quadrado (mm), dos quais 186,6 mm foram registados nas 6 horas mais chuvosas (quantidade que triplica os 60 mm/6h de valor base para a emissão de aviso vermelho).

No critério das 6 horas, até às 23 horas, sete das duas dezenas de estações meteorológicas da rede do IPMA na Madeira haviam registado valores extremos condizentes com o aviso vermelho – em vigor para a costa Sul e regiões montanhosas. Além do Chão do Areeiro, o mesmo verificou-se no Pico Alto (169,3 mm/6h), no Monte (127,8 mm/6h), no Pico do Areeiro (117,7 mm/6h), na Bica da Cana (104,5 mm/6h), nos Prazeres (84,1 mm/6h), e na Quinta Grande (62,3 mm/6h). Nas três estações meteorológicas com maiores registos de precipitação, Chão do Areeiro, Pico Alto e Monte, o nível de risco extremo para o intervalo de 6 horas foi atingido em apenas 2 horas (a meio da tarde) de chuva forte e persistente.