Senado russo quer criar tribunal internacional para julgar Kiev

Um grupo de senadores russos está a preparar propostas para a criação de um tribunal internacional para julgar a Ucrânia, anunciou hoje o vice-presidente do Conselho da Federação Russa (Câmara Baixa do Parlamento), Konstantin Kosachev.

"Sou um defensor convicto da necessidade de criar o nosso próprio tribunal internacional sobre o que está a acontecer na Ucrânia. Sublinho que não deve ser russo, mas internacional", disse Kosachev, citado pela agência noticiosa oficial Interfax.

Kosachev defendeu a "operação militar especial", o eufemismo russo para guerra, como forma de combater a alegada agressão ucraniana e da Organização do Tratados do Atlântico Norte (NATO) contra a Rússia.

As autoridades russas já manifestaram anteriormente a vontade de promover a criação de um tribunal para julgar os ucranianos por alegados crimes contra a humanidade no contexto da guerra, que começou a 24 de fevereiro de 2022 sob as ordens do Presidente russo, Vladimir Putin.

A Ucrânia, por seu lado, também tomou medidas para criar um tribunal internacional para julgar os crimes cometidos pelas tropas russas.

As autoridades ucranianas estão a avançar nesta direção com a ajuda do Tribunal Penal Internacional (TPI).