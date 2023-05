Kiev recupera 106 militares capturados pelas forças russas em Bakhmut

A Ucrânia anunciou hoje a libertação de 106 militares ucranianos que tinham sido feitos prisioneiros pelos russos quando defendiam a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.

"Entre os que regressaram do cativeiro encontram-se alguns que tinham sido dados como desaparecidos", disse o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, citado pela agência espanhola EFE.

Yermak é o responsável pelas negociações com a Rússia sobre a troca de prisioneiros de guerra, no âmbito do conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

A troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia é um dos poucos acordos que as partes em conflito conseguiram alcançar.

Até agora, estes processos têm sido realizados numa base recíproca, sendo provável que a Rússia anuncie o regresso ao país de mais uma centena de militares sob custódia ucraniana.

A parte ucraniana não referiu a entrega de prisioneiros à Rússia ao anunciar a libertação dos 106 militares.

O chefe do gabinete presidencial ucraniano considerou como heróis todos os libertados, que são oito oficiais e 98 soldados e sargentos.

Kiev também conseguiu repatriar os restos mortais de mais três pessoas, segundo a agência espanhola Europa Press.

Yermak insistiu que a administração do Presidente Volodymyr Zelensky está a trabalhar para libertar todos os prisioneiros ucranianos da Rússia.

"Cada troca aproxima-nos um pouco mais desse objetivo", afirmou.

Apesar de não ser considerada uma cidade estratégica, a batalha por Bakhmut assumiu uma importância simbólica para ucranianos e russos, que perderam um grande número de soldados em oito meses de combates.

A invasão russa da Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm alertado que será elevado.